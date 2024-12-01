ВСУ из-за дефицита снарядов и артиллерийских снарядов пытаются сделать главную ставку на дроны. Но получается не слишком хорошо.

Зенитное подразделение российской армии осуществило успешный перехват ранее не встречавшегося на передовой ударного дрона украинского производства.

Беспилотник ВСУ был сбит на угледарском операционном направлении метким огнём с земли.





При изучении обезвреженного БПЛА специалисты сделали вывод, что летательный аппарат выполнен в рамках лётной концепции «летающего крыла» и сконструирован из передового материала – углепластиковой массы. Сделано было это с единственной целью – уменьшить заметность БЛА во время облучения радиолокационными волнами отечественных наземных комплексов разведки воздушного пространства.

Для перемещения в воздушных массах дрон приводился в движение компактной силовой установкой, работающей посредством реактивного импульса. Так как такой двигатель сделать в условиях нынешней Украины довольно трудно, комплекты миниатюрных силовых установок были закуплены в Китае. Тем более данный образец представляет собой обычный продукт, крайне необходимый авиамоделистам.





И как указал рассказавший об украинском БЛА военный журналист Александр Рогаткин, дрон способен подымать в воздух до 25 кг полезной нагрузки, что является достаточной и весомой угрозой.

Отметим, что в украинской армии из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов, метальных порохов, вышибных зарядов и образцов ствольной артиллерии решили сделать ставку на ударные БПЛА, как дальнобойные, так и с коротким радиусом действия, относящиеся к классу ДПЛА.