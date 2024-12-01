Зенитное подразделение российской армии осуществило успешный перехват ранее не встречавшегося на передовой ударного дрона украинского производства.
Беспилотник ВСУ был сбит на угледарском операционном направлении метким огнём с земли.
При изучении обезвреженного БПЛА специалисты сделали вывод, что летательный аппарат выполнен в рамках лётной концепции «летающего крыла» и сконструирован из передового материала – углепластиковой массы. Сделано было это с единственной целью – уменьшить заметность БЛА во время облучения радиолокационными волнами отечественных наземных комплексов разведки воздушного пространства.
Для перемещения в воздушных массах дрон приводился в движение компактной силовой установкой, работающей посредством реактивного импульса. Так как такой двигатель сделать в условиях нынешней Украины довольно трудно, комплекты миниатюрных силовых установок были закуплены в Китае. Тем более данный образец представляет собой обычный продукт, крайне необходимый авиамоделистам.
И как указал рассказавший об украинском БЛА военный журналист Александр Рогаткин, дрон способен подымать в воздух до 25 кг полезной нагрузки, что является достаточной и весомой угрозой.
Отметим, что в украинской армии из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов, метальных порохов, вышибных зарядов и образцов ствольной артиллерии решили сделать ставку на ударные БПЛА, как дальнобойные, так и с коротким радиусом действия, относящиеся к классу ДПЛА.