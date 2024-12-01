Это тот же танк, но без пушки, с мощным ковшом и краном.

Российская армия на передовой и рядом с ней использует бронированные образцы, предназначенные не только для нанесения огневого поражения живой силе, бронетехнике или фортификационным инженерным укреплениям оппонента, но и для действий по расчистке проходов среди минных полей и перемещению преград на автомагистралях. Пример такого действия попал в кадр мобильной камеры одного из отечественных подразделений.

Так, отечественное МО разместило видео, как оставленная ВСУ бронемашина с лёгкостью была откинута в сторону российским представителем «саперного танка». Речь идёт об инженерной машине разграждения ИМР-2, показавшей свою мощь во время выполнения своей непосредственной рабочей специализации.





В кадр попал момент столкновения инженерного ковша с остовом украинской БМП-1, оставленной прямо на асфальтовом шоссе.

Помимо сталкивания бронированных машин и сгоревших пикапов, ИМР занята и в расчистке транспортных направлений от завалов – случайных или специально организованных.





А мы узнаем что такое машина разграждения. Российская ИМР-2 построена на основе гусеничного шасси танка Т-72Б, созданного в 1985 году. «Танк расчистки» оснащен крупным и тяжелым бульдозерным отвалом и телескопическим краном с функцией манипулятора, способным переместить габаритный груз весом до 2000 кг.

Силовая установка у машины на 840 л.с., способная придать максимальную скорость движения до 60 км\ч. Для обороны присутствует пулемёт 7,62-мм Калашникова. Управляется ИМР экипажем из двух человек – механика-водителя и командира экипажа.