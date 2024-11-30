В течение ближайших 72 часов в Сирию прибудет группа поддержки. Тем кто против Асада не позавидуешь.

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ атаковала колонну вооружённых формирований на западе сирийского Алеппо. Видео случайно заснял участник такого формирования. Сами кадры удара уже растиражировали ряд отечественных и иностранных Телеграм-каналов.

В начале видео видно, как крупная колона техники перемещается по городской агломерации. В этот момент как раз снимающий и запустил запись видео на личный смартфон, зафиксировав звуковую волну пикирующего тяжелого авиационного боеприпаса.









На следующем видео видна разгромленная колонна и существенно поврежденные автомобили, перевозившие штурмовую пехоту.

Первые сведения о том, что ВКС РФ атаковали крупные силы оппонентов, развернувших крупномасштабный наступательный маневр сразу в нескольких местных провинциях, таких как Алеппо и Идлиб, рассказали в отечественном оборонном ведомстве.









Общее мнение по поводу непростой ситуации в Сирии выразил сотрудник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк. Последний рассказал, что в оперативном плане ситуация по-прежнему острая.

Тем временем правительственные войска анонсировали отход. Но одновременно заявили, что отходят временно и планируют мощное контрнаступление всеми имеющимися средствами.

Отметим, что до столицы арабской республики остаётся 143 километра, если считать от Хомса.