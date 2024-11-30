Владимир Зеленский выразил предварительное согласие закончить вооружённый конфликт с Россией без возвращения утерянных в боях земель. О новой изменившейся позиции украинского президента рассказало американское ИА Bloomberg.

Владимир Зеленский выразил предварительное согласие закончить вооружённый конфликт с Россией без возвращения утерянных в боях земель. О новой изменившейся позиции украинского президента рассказало американское ИА Bloomberg.

Зарубежные корреспонденты отметили, что текущий руководитель Белого дома Джо Байден решил под конец своего срока значимо увеличить помощь и поддержку Украине. По мнению опрошенных экспертов уходящий Байден сделал это для повышения «переговорных позиций» Зеленского на предстоящей встрече с российской стороной.









Как выяснили в редакции, изменения в словесных заявлениях Зеленского отчётливо стали видны после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет на прошедших для него триумфально выборах 5 ноября. Тогда Трамп смог одержать победу над Камалой Харрис во всех семи колеблющихся штатах.

Российский Кремль устами пресс-секретаря Пескова озвучил своё согласие к переговорам по будущему украинского государства. Главные условия Москвы – нейтральный и внеблоковый статус Украины и достижение целей СВО. Российские регионы Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области в своих административных границах полностью переходят под контроль РФ.