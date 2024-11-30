Иностранный военный уведомил прессу, что если не появится что-то довольно неожиданное и грозное на поле боя со стороны ВСУ, то украинская армия на рубеже 2024\2025 будет вынуждена оставить Покровск.

Украинским ВС придётся бросить донецкий Покровск к началу 2025 года. О не слишком приятных перспективах оставления города, месторождение рядом с которым богато коксующимся углём, единственного в своём роде, рассказал немецкий действующий генерал Кристиан Фрейдинг.

Высокопоставленный иностранный военный уведомил международную прессу, что если не появится что-то довольно неожиданное и грозное на поле боя со стороны ВСУ, то украинская армия на рубеже 2024\2025 или спустя нескольких месяцев, будет вынуждена отступить от Покровска, оставив его российским ВС.









Глава планово-командного штаба МО Германии добавил, что российский Генштаб смог удивить своих коллег из Европы, организовав такое по масштабам и успешности наступление, которое они не могли себе представить раньше.

Отметим, что для Киева прямо сейчас нет хороших или нейтральных вариантов: кипят сражения в Курахово и на его флангах. И как только последний будет оставлен, то ворота к Покровску будут открыты.