Используя актуальные данные недавнего соцопроса, репортёры выяснили, что 60% украинских граждан не видят в Зеленском следующего украинского президента.

Владимир Зеленский теряет свой некогда высочайший рейтинг, на данный момент уровень которого находится на минимальных значениях. Из-за чего вероятная победа на гипотетических выборах украинского президента недостижима. О плохих электоральных перспективах главного украинского политика рассуждали журналисты британской The Times в своей свежей публикации.

Так, иностранные корреспонденты пишут, что с популярностью Зеленского у собственных граждан большие проблемы. Используя актуальные данные недавнего соцопроса, репортёры выяснили, что 60% украинских граждан не видят в Зеленском следующего украинского президента, но точно уверены, что ему даже не стоит пытаться выставлять свою кандидатуру на второй срок.









Отметим, что Зеленский управляет украинским государством с 20 мая 2019 года. А выборы должны были состояться 31 марта 2024 года. Но постоянно продлеваемое военное положение и мобилизация сделали проведение народного голосования невозможным. Но если следовать букве украинской Конституции, то законные полномочия Зеленского завершились 21 мая 2024 года. Зеленский же данную юридическую трактовку не признает, объясняя её «несвоевременной».

По мнению российского президента Владимира Путина, легитимность Зеленского отсутствует. Единственным законным временно замещающим должность украинского президента должен спикер Верховной Рады.