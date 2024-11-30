Украинские чиновники 12 месяцев назад обратились к союзникам поддержать Украину и вооружить как минимум 10 соединений бригадного уровня. Но союзники ограничились лишь оснащением и вооружением двух с половиной бригад ВСУ.

Высокопоставленные украинские чиновники 12 месяцев назад обратились к американскому правительству и европейским союзникам поддержать Украину и вооружить как минимум 10 соединений бригадного уровня. Но союзники ограничились лишь оснащением и вооружением двух с половиной бригад ВСУ. Соответствующую неудовлетворенность военной поддержкой украинской армии западными союзниками в лице официальных Вашингтона и Брюсселя – как столиц США и Евросоюза, выразил в беседе с журналистами ТВ-канала Sky News – Владимир Зеленский. По мнению украинского президента, то что просит Запад прямо сейчас – это понизить возраст украинских мобилизованных до 18 лет. Но, на взгляд Зеленского, в этом нет никакого смысла, так как для этих молодых людей из Украины нет западного оружия.









В конце Зеленский подытожил, что серьёзный недостаток оружия для украинской армии – это одна из самых главных проблем украинской армии.