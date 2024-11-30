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Madarator
Компания из США обвинила в коррупции украинских военных
Коммерческая организация из США – Sinclair & Wilde, передававшая военную одежду Киеву для украинских военнослужащих, обвинила местную полицию и оборонное ведомство Украины в коррупции.

    Коммерческая организация из США – Sinclair & Wilde, передававшая военную одежду Киеву для украинских военнослужащих, обвинила местную полицию и оборонное ведомство Украины в коррупции. Об этом осведомлены оказались отечественные журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с документом фирмы BGD Legal & Consulting.

   По результату изучения документа оказалось, что Sinclair & Wilde решила заключить коммерческие контракты с украинским МО, предусматривающими поставки обмундирования. Причем платежи за поставки должны были быть осуществлены после выполнения договора. В итоге получив всю номенклатуру одежды и обуви и иных предметов, украинские чиновники отказались перечислять деньги за полностью исполненный коммерческий контракт.



   А для разрешения «спора» в 2023 году несколько лиц напрямую обратились к Sinclair & Wilde и в категоричной манере потребовали дополнительные денежные выплаты, чтобы деньги за исполненный контракт американская компания всё-таки получила.   

   Сразу после этого юристы компании обратились в суды США и Украины, но украинские полицейские вместо содействия дали доступ к судебным данным украинским военным, тем самым раскрыв личности важных украинских свидетелей по делу.

#коррупция #коррупция на украине #коррупция в всу #sinclair &amp; wilde
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