Коммерческая организация из США – Sinclair & Wilde, передававшая военную одежду Киеву для украинских военнослужащих, обвинила местную полицию и оборонное ведомство Украины в коррупции.

Коммерческая организация из США – Sinclair & Wilde, передававшая военную одежду Киеву для украинских военнослужащих, обвинила местную полицию и оборонное ведомство Украины в коррупции. Об этом осведомлены оказались отечественные журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с документом фирмы BGD Legal & Consulting.

По результату изучения документа оказалось, что Sinclair & Wilde решила заключить коммерческие контракты с украинским МО, предусматривающими поставки обмундирования. Причем платежи за поставки должны были быть осуществлены после выполнения договора. В итоге получив всю номенклатуру одежды и обуви и иных предметов, украинские чиновники отказались перечислять деньги за полностью исполненный коммерческий контракт.









А для разрешения «спора» в 2023 году несколько лиц напрямую обратились к Sinclair & Wilde и в категоричной манере потребовали дополнительные денежные выплаты, чтобы деньги за исполненный контракт американская компания всё-таки получила.

Сразу после этого юристы компании обратились в суды США и Украины, но украинские полицейские вместо содействия дали доступ к судебным данным украинским военным, тем самым раскрыв личности важных украинских свидетелей по делу.