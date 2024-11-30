Дальнобойный боеприпас собирали на уничтоженным "Орешником" днепропетровском "Южмаше".

Один из неназванных российских комплексов зенитной обороны смог перехватить глубоко обновлённую версию украинской крылатой ракеты Р-360М. По словам экспертов отечественного ТГ-канала «Милитарист», данный комплекс класса «земля — земля» был так называемым «длинным Нептуном».

Такое название усовершенствованный снаряд получил из-за резкого роста дальнобойности: ведь в базовой версии «Нептун» способен пролететь лишь 280 километров, а новейшая вариация уже в до 400-500 км.

В передовой версии, тактико-технические характеристики претерпели изменения не только в параметрах максимальной дальности, но и в максимальной полезной загрузке. Первый вариант способен нести 150 кг, а финальная итерация, которую сбил расчёт ПВО, уже до 450 кг. Улучшения коснулись и механизма самонаведения – вместо сенсора, наводящегося по радиолокационной сигнатуре, новая ГСН поражает цель, захватывая теплоконтрастные объекты.

Зримого прогресса украинским инженерам по ракетному вооружению удалось добиться благодаря зарубежным деталям, в большом количестве используемым в обновлённой Р-360М.

Интересный факт. 21 ноября самоприцеливающиеся боеголовки с индивидуальными полётными заданиями, отделившиеся от платформы разведения гиперзвукового «Орешника», поразили цеха завода украинского ВПК – «Южмаша». Именно здесь, по агентурным данным, находилась сборочная линия «Нептунов».