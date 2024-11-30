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Madarator
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
В Сеуле понимают, что им не нужны проблемы с новой вашингтонской администрацией в лице Дональда Трампа.

   Сухопутные силы Южной Кореи решили перевести находящиеся на балансе местных вооруженных сил ещё советские Т-80У и БМП-3 в статус экземпляров для полигонных учений. Об этом можно сделать вывод, ознакомившись со свежими фотографиями из социальных сетей, на которых отчётливо видны силуэты отечественной бронетехники.

   Так внимательно рассматривая загруженные в Сеть кадры, видны яркие сполохи от разрывов противотанковых снарядов. На одном из снимков в районе моторно-трансмиссионного отсека как раз такой воздушный взрыв и запечатлен. Рядом с другим советским танком виднеется облачко дыма.

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   Но самое интересное в том, что буквально несколько дней назад в столицу Южной Кореи – Сеул, прибыла представительная делегация из Украины. Делегаты из Украины попросили местных чиновников либо передать бесплатно, либо продать любую военную технику, находящуюся в рабочем состоянии. Но южнокорейские госслужащие выслушав просьбу, ответили, что всё местные военно-промышленные компании заняты намного лет вперёд производством больших по объемам заказов, поэтому ничего продать ни бесплатно передать не в состоянии.

   Отметим, как появились всё-таки в Южной Корее актуальные образцы советской бронетехники. Оказывается, что современные на момент передачи экземпляры танков и БМП появились здесь в результате погашения госдолга СССР. К 2024 году в местных ВС оставалось 40 ОБТ и столько же боевых машин пехоты, служащих в 3-й бронетанковой бригаде. А списать их решили из-за морального устаревания и отсутствия комплектов для ремонта.

#южная корея #бмп-3 #южная корея и украина #т-80у
Источник: t.me
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