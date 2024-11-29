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Madarator
Украина предлагала Южной Корее выкупить танки К2 Black Panther и САУ, но получила отказ
В Сеуле очевидно понимают, чем могут грозить резкие движения собственного правительства накануне возвращения Трампа в Белый дом.

   Высокопоставленная украинская делегация во время посещения Южной Кореи пыталась заполучить для нужд ВСУ танки К2 Black Panther – высокотехнологичный продукт местного ВПК и 155-мм самоходки К9 Thunder.

   По данным отечественного ресурса «Военный осведомитель», представители Киева рассчитывали получить часть военной техники бесплатно, а за часть – заплатить. Вполне очевидно предполагая, что затягивать с получением дополнительных поставок армейского вооружения не стоит – ведь по некоторым данным возвращение Дональда Трампа в Овальный Кабинет Белого дома с самой высокой вероятностью может поставить крест на военную поддержку со стороны США нужд ВСУ.

   Так же Киев надеялся получить и ЗРК Cheongung II – систему ПВО среднего радиуса действия, как и добиться поставок пороховых зарядов и передачи 155-мм артиллерийских снарядов.

   Но все усилия военных посланников украинской державы разбились об холодную расчётливость местных политиков, понимающих и без всяких толкований, чем может грозить будущим отношениям с США желание помочь Украине, когда Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его цель не разжечь пожар вооружённого украино-российского противостояния, а наоборот – добиться как можно скорейшего заключения мира между Киевом и Москвой.


К2 "Черная пантера" не просто самый высокотехнологичный танк в мире, но и один из самых дорогих. Одна единица южнокорейского ОБТ в ценах 2014 года стоит около 8,5 млн. долларов.


   Не стоит забывать, что и без того Сеулу не слишком хочется портить отношения и с Кремлём, явно в потенциале воспринявшем шаг поддержки Украины со стороны Южной Кореи как недружественный.

   И по итогу неформальных встреч Киеву было отвечено, что такие поставки невозможны в принципе – всё из-за якобы загруженности военными заказами на много лет вперёд. Что тоже имеет место быть.

   Отметим, что Сеулу вовсе ни к чему гипотетические кадры уничтоженных К2 где-то в украинских степях, так как потенциальные заказчики мигом откажутся от покупки после такой плохой рекламы.

   Танк K2 Black Panther — это один из самых современных и эффективных танков в мире, разработанный Южной Кореей для усиления национальной обороноспособности. Его разработка и принятие на вооружение являются результатом стремления Южной Кореи к созданию полностью независимой военной техники, не зависящей от зарубежных поставок. Главными преимуществами танка являются его уникальные технические решения, высокотехнологичное вооружение и адаптивность к сложным боевым условиям. Но и обслуживание такого танка слишком дорого и довольно непросто, что явно не получится качественно сделать на Украине.

#украина #дональд трамп #k2 black panther #южная корея и украина #к9 thunder #зрк cheongung ii #к2 black panther
Источник: t.me
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