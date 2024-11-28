ИА Bloomberg высчитало, насколько украинская армия за три года российской спецоперации стала зависеть от отправки США американского вооружения.
Согласно расчётам иностранных корреспондентов, четыре из пяти управляемых боеприпасов ракетного класса «земля-земля», каждый второй выстрел ПТРК и каждый третий корректируемый снаряд ПВО отправлен украинской армии Пентагоном.
Так же ВСУ сильно зависят от американских тяжелых ракет к BGM-71 TOW, зенитных боеприпасов Hydra-70, используемых, в том числе с ЗРК APKWS II, одна из установки которых была уничтожена российскими спецназовцами при помощи fpv-коптера в районе Очаково на базе Humvee. Так же Вашингтон организовал существенное снабжение по части снарядов советского калибра 122-мм и 85-мм, покрывая существенные потребности ВСУ к артиллерийским выстрелам и выстрелами к РПГ-7.
По понятным причинам много поступает с американских складов и управляемых ракет различного уровня и назначения для колёсных и гусеничных платформ линейки M142 HIMARS и M270 MLRS.
Помимо крупнейшей военной поддержки, именно администрация Джо Байдена является главным финансовым спонсором украинского государства, отправив за три года вместе с вооружением около $182 млрд.
Отметим, что ранее Байден анонсировал своё желание как можно скорее передать Украине пакетов военной помощи на несколько миллиардов долларов, дополнительно включив в предполагаемые поставки «сверхпакет» на 24 млрд. Но по ряду мнений независимых экспертов поддержать Украину «на посошок» не получится из-за дефицита времени для уходящего президента США.