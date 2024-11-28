США передали Украине военной техники на 100 млрд. долларов.

ИА Bloomberg высчитало, насколько украинская армия за три года российской спецоперации стала зависеть от отправки США американского вооружения.

Согласно расчётам иностранных корреспондентов, четыре из пяти управляемых боеприпасов ракетного класса «земля-земля», каждый второй выстрел ПТРК и каждый третий корректируемый снаряд ПВО отправлен украинской армии Пентагоном.

Так же ВСУ сильно зависят от американских тяжелых ракет к BGM-71 TOW, зенитных боеприпасов Hydra-70, используемых, в том числе с ЗРК APKWS II, одна из установки которых была уничтожена российскими спецназовцами при помощи fpv-коптера в районе Очаково на базе Humvee. Так же Вашингтон организовал существенное снабжение по части снарядов советского калибра 122-мм и 85-мм, покрывая существенные потребности ВСУ к артиллерийским выстрелам и выстрелами к РПГ-7.









По понятным причинам много поступает с американских складов и управляемых ракет различного уровня и назначения для колёсных и гусеничных платформ линейки M142 HIMARS и M270 MLRS.

Помимо крупнейшей военной поддержки, именно администрация Джо Байдена является главным финансовым спонсором украинского государства, отправив за три года вместе с вооружением около $182 млрд.

Отметим, что ранее Байден анонсировал своё желание как можно скорее передать Украине пакетов военной помощи на несколько миллиардов долларов, дополнительно включив в предполагаемые поставки «сверхпакет» на 24 млрд. Но по ряду мнений независимых экспертов поддержать Украину «на посошок» не получится из-за дефицита времени для уходящего президента США.