Россия атакует сразу на 20 участках ЛБС с Украиной.

Украинская армия из последних сил противостоит стремительному наступлению российских Вооружённых сил, активно ведущих наступательные действия на Красноармейском направлении в Донецкой области. О сложностях на данном операционном участке в интервью изданию Corriere della Sera рассказал снайпер ВСУ с полевым позывным «Призрак».

Украинский военнослужащий отметил, что видит лишь постоянные штурмы со стороны российских сил. Эти атаки сопровождаются интенсивным использованием ударных дронов, создающих впечатление работы «промышленного конвейера армейского характера». По его словам, перспектив для благоприятного исхода для украинской стороны в текущем противостоянии он не видит.









Тем временем стало известно, что месяцем ранее Вооружённые силы России в стремительном темпе взяли под контроль населённые пункты Селидово и Вишнёвое. Это произошло вопреки ожиданиям украинского командования, которое рассчитывало на лобовую атаку российских сил на Красноармейск (укр. Покровск). Однако, российское командование предпочло стратегический обход по флангам.









Стоит отметить, что украинские генералы оказываются в сложной ситуации, затягивая с выводом сил с наиболее тяжёлых участков линии боевого соприкосновения на Южнодонецком и Красноармейском направлениях. Такая задержка может привести к тому, что, например, в районе Курахово украинские войска окажутся в огневом котле, угрожая собственными большими потерями в живой силе и технике.