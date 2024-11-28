Кажется зеленый переход начался.

В украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии. О непростой ситуации с отсутствием света в Киеве информируют украинские журналисты из издания «Общественное».

Приказ об отключениях света отдали топ-менеджеры компании «Укрэнерго».

По данным тележурналистов с канала «Эспрессо», отсутствие света замечено в Киевской и Житомирских областях.

Тем временем по информации украинских мониторинговых каналов, над всей территорией Украины на протяжении нескольких часов звучала сирена воздушной тревоги. В самой же украинской столице звуки сирены, оповещающей о ракетной опасности и атаке дронов, не умолкали на протяжении 6 часов.









Отметим, неспокойно и в таких городах, как Харьков, Луцк, Ровно, Одесса и Кропивницкий. Где звуки детонации начали раздаваться с самого утра.

Свои итоги подвели и в Еврокомиссии, где энергетики-аналитики подсчитали, что Украина осталась без 9ГВт электрогенерируемых мощностей, что как минимум эквивалентно 50% энергетической инфраструктуры. И согласно данным местных украинских энергетиков, наибольший урон был получен украинскими ТЭЦ, где местные станции потеряли до 80% генерируемых мощностей. Наименее пострадавшими оказались локальные гидроэлектростанции, лишившись до 40% генерируемой энергии.

По словам управляющего «Укргидроэнерго», на Украине нет ни единой целой гидроэлектростанции. Для ремонта оных специалистам нужны агрегаты, производство которых исключительно присутствует за пределами украинского государства.