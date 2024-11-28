Дёшево, но достаточно эффективно, как и неприятно для ВСУ.

Российские специалисты по малой беспилотной авиации придумали очередной отечественный дрон с самолётной конфигурацией под названием «Штурм-СТ». Лётная конструкция в своей основе имеет прессованный пенопласт, покрытый для повышения прочностных характеристик снаружи стеклотканью. Помимо относительной дешевизны, у дрона в область плюсов можно записать универсальность выполняемых задач. ДПЛА вполне эффективен как в разведывательных миссиях, так и в ударном оснащении в качестве дрона-камикадзе.

Беспилотную конструкцию создали в коммерческой организации «Доминанта», о чем узнали корреспонденты ТАСС.









Согласно озвученным характеристикам, БЛА оснащается сменными АКБ, беспрерывной длительности работы которых хватает на 60 минут полёта. Похвастаться новый российский дрон может и своей грузоподъемностью – «Штурм-СТ» несёт до 5 килограмм полезной нагрузки.

Первые образцы дрона уже прошли полигонные испытания, где показали устойчивость к противодействию РЭБ. Для более эффективного противодействия методам радиоэлектронной борьбы все управляющие частоты смещены относительно «классических» частотных параметров.

Стоимость одного экземпляра обходится производителю в 200 тыс. рублей, но ударной нагрузки БЛА хватает для гарантированного уничтожения тяжелой американской БМП Bradley.