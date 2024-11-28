Но Сырский не унывает и уже анонсировал большое контрнаступление.

Украинские OSINT-аналитики с портала Deep State подтверждают серьёзный успех российских штурмовиков сразу в двух областях – Донецкой и Харьковской.

В боях в районе Покровска часть российских подразделений действуют методом флангового прохода, стараясь обойти крупный населённый пункт, удобный для обороны со стороны южного участка. Выполнили подобный маневр российские силы в поселении Жёлтое и рядом с ним, достигнув улучшений собственных позиций при сравнении с достижениями прошлых суток.

Фиксируют украинские эксперты продвижение ВС РФ и в городской агломерации Курахово, где серая зона не сместилась ни в одну из сторон, прямо подразумевая, что российские отряды так и не выбиты из двух ключевых зданий центральной части Курахово.

На южном фланге донецкого региона фиксируется успех подразделений РФ в направлении Разлива, где несколько групп штурмовиков РФ продвигаются к асфальтовому полотну из Курахово, вытянувшемуся на запад. Здесь последние семь дней российские войска не наступали.

Но что самое худшее для украинского Генштаба, имеется успех и в районе асфальтовой дороги, ведущей в Великую Новоселку из Богатыря.

Не отстаёт по части успешности для ВС России и харьковское операционное направление, где есть продвижение в Кругляковке, как и зафиксировано увеличение плацдарма, отбитого у ВСУ в районе реки Оскол.