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Madarator
DP: ВС РФ существенно продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой и Харьковской областях
Но Сырский не унывает и уже анонсировал большое контрнаступление.

   Украинские OSINT-аналитики с портала Deep State подтверждают серьёзный успех российских штурмовиков сразу в двух областях – Донецкой и Харьковской.

   В боях в районе Покровска часть российских подразделений действуют методом флангового прохода, стараясь обойти крупный населённый пункт, удобный для обороны со стороны южного участка. Выполнили подобный маневр российские силы в поселении Жёлтое и рядом с ним, достигнув улучшений собственных позиций при сравнении с достижениями прошлых суток.

   Фиксируют украинские эксперты продвижение ВС РФ и в городской агломерации Курахово, где серая зона не сместилась ни в одну из сторон, прямо подразумевая, что российские отряды так и не выбиты из двух ключевых зданий центральной части Курахово.

   На южном фланге донецкого региона фиксируется успех подразделений РФ в направлении Разлива, где несколько групп штурмовиков РФ продвигаются к асфальтовому полотну из Курахово, вытянувшемуся на запад. Здесь последние семь дней российские войска не наступали.

   Но что самое худшее для украинского Генштаба, имеется успех и в районе асфальтовой дороги, ведущей в Великую Новоселку из Богатыря.

   Не отстаёт по части успешности для ВС России и харьковское операционное направление, где есть продвижение в Кругляковке, как и зафиксировано увеличение плацдарма, отбитого у ВСУ в районе реки Оскол.

#сводки с передовой #deep state
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DS: ВС РФ не только закрепились, но и расширили плацдарм на левом берегу Оскола рядом с Купянском
Армия РФ закрепилась в центре Часова Яра и выдавливает оттуда украинские подразделения
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02:29
Она весит 41 гб, у тебя час.
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Dimon1996
02:21
Как говорится - никогда такого не было, и вот опять :)
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Dimon1996
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Treamor
02:16
Скачаю как нибудь и покажу, эта игра мне не настолько понравилась чтобы оставлять и перепроходить
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:15
уродец ты конченый.я резкость вообще не трогал никакую.говносос ты.я врубил никзое качество тср и опа у тебя ровно такое же -я даже скрины привел.ты мерзкий фейкомет и говносос.все знают что мразь кла...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
От LoL до KeK один шаг
02:15
Нет, покажи 54 ФПС в той сцене без длсс)) Или балабол))
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:14
и мне пох.у меня тут куча.так какая у тебя новая карта повится с новым говноником твоим ?? ты уж сразу 4080 писти.все равно все смеются
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:14
Не, ты просто уродскую резкость отключил, стало даже лучше, хотя тебе уроду кажется что перешарп это очень чётко
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Treamor
02:13
Так тебя то же ждёт, у меня также под 300 акков уж с древних времён на мыле припасено, так что мне пох
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Nvidia&Intel Hater
02:13
да щасс.а ну если включить качество низкое то да.но ты орал что у тебя стандартное.при низком так и было и я проверил.ты фейкомет и мразь
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
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