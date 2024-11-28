Столько управляемых дальнобойных боеприпасов хватит как минимум на 2-3 массированные атаки или даже больше.

Российская армия при увеличенных темпах военного производства держит готовыми к использованию как минимум 200 крылатых ракет только типа Х-101 и не менее 300 версий дальнобойных баллистических боеприпасов «Искандер-М».

О высокой насыщенности ракетными типами вооружения, способными поразить даже глубокие тылы украинского государства, в своем свежем выступлении для украинской прессы озвучил генерал-лейтенант по званию и замглавы главного управления разведки Скибицкий.

Высший офицер добавил ещё больше негатива в собственное выступление, передав, что согласно актуальным разведданным, российский оборонно-промышленный комплекс не только поддерживает высокий темп производства дальнобойных управляемых боеприпасов, но и резко повысил его.

Подтвердили негативную информацию для украинского Генштаба и в «Центре противодействия дезинформации», работающем при украинском СНБО. По данным специалистов государственной организации, российские генералы располагают богатым ракетным арсеналом для нескольких масштабных атак по военным украинским объектам и по важнейшим объектам энергоструктуры.