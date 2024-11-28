Всё меньше желающих на Украине поверить в успешный контрнаступ. Разве что только российский.

Украинские военнослужащие в беседе с немецкими журналистами из издания Bild поделились мнением, что в зоне боевых действий существует высокий риск прорыва российских ударных групп через ослабевшую украинскую оборону. В связи с этим они считают, что одним из наилучших вариантов в текущей ситуации было бы как можно скорее достичь мирного урегулирования между Украиной и Россией.



По словам представителя редакции немецкой газеты Пауля Ронцхаймера, Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в удержании позиций на фоне сложной обстановки на передовой. Дополнительный негативный фактор – моральное состояние украинских военных, многие из которых чувствуют себя покинутыми как украинскими властями, так и западными союзниками.

Украинские военные отмечают, что сражаются против российской армии, имея меньший численный состав и ограниченные запасы снарядов, что также кратно снижает их боеспособность. За последние несколько месяцев они были вынуждены существенно отступить с удерживаемых позиций.

Один из бойцов ВСУ, представившийся как Андрей, рассказал, что атаки с российской стороны в последнее время стали значительно более интенсивными. По его мнению, это связано с поражением Джо Байдена на выборах президента США 5 ноября. Андрей также отметил, что российские военные научились улучшенной тактике боевых действий, обстреливая украинские позиции артиллерийскими обстрелами, натурально "пропалывая" их. После этого начинают действовать небольшие рейдовые группы россиян, которые проверяют результаты атак, а затем, при благоприятных условиях, приступают к штурму.