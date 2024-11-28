Это было прогнозируемо. Зато после можно сказать, что Джо старался и пытался.

Джо Байден, которому до окончания президентских полномочий осталось какие-то два месяца, с наибольшей вероятностью не успеет поделиться с украинским государством помощью в несколько десятков миллиардов долларов, которую обещал передать Украине. Всё из-за нехватки времени на смелые обещания.

Об очередных несбыточных мечтах 82-летнего политика, у которого буквально завтра будет политическая пенсия, разбирались в свежей публикации американские корреспонденты The Wall Street Journal, сумевшие провести с беседу с анонимными высокопоставленными чиновниками из Белого дома и рядом конгрессменов.

Как рассказали источники в американском правительстве, у команды Джо Байдена осталось не менее 7 млрд. долларов, которые могли бы быть потрачены на приобретение целого ассортимента достаточно важных типов оружия для вооружения украинской армии, но вероятно это сделано не будет.

Как более подробно раскрыли источники, у Пентагона по этому поводу целый ворох логистических вопросов, которые не решить сию минуту. Поэтому те самые миллиарды, которые так бы хотел Байден отправить в виде материальных типов оружия Украине, до 20 января 2025 года израсходованы не будут.

А мы напомним, что главная проблема украинской армии не в нехватке вообще всех вооружений, а в отсутствии должного количества подготовленных и готовых сражаться военных. Причем Украине помимо людей, нужны именно колёсные и гусеничные средства высокого бронирования, с которыми можно отправиться в наступление. Без всего этого даже поставки дефицитных и дорогостоящих комплексов ПВО абсолютно не влияют на устойчивость украинской армии.