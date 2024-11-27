Даже обычной металлической сетки достаточно, чтобы кратно снизить ущерб от ударного беспилотника.

Российские инженеры придумали ещё один способ для защиты стационарных сооружений от ударных БПЛА. Речь идёт о пассивном способе противодействия ударной нагрузке, защищающем здания от кинетического столкновения с беспилотным аппаратом самолётного типа. Для этого сконструировали стальную сеть с особо прочными тросами, выдерживающими вместе массу одного многотонного бетонного блока. Об успехе специалистов по материаловедению и защите зданий рассказали отечественные журналисты из РИА Новости.

Как пояснили создатели системы, идея заключается в том, что общая конструкция, состоящая из сетей, скоб в виде греческой буквы омега и больших стоек, является оптимальным способом, чтобы защитить площадные конструкции.

Согласно информации с испытаний, сетчатое покрытие выдерживает атаку большинства дронов самолетного типа, весящих 60 кг и разгоняющихся до скорости 150 км\ч.

Сама система, состоящая из тросов и сети, уже побывала на одном из подмосковных полигонов и доказала в ходе тяжелых испытаний свою эффективность и прочность.