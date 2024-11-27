А без пяти минут политический пенсионер всё никак не успокоится.

Уходящий глава Белого дома Джо Байден в секретном режиме решил сделать запрос 24 млрд. долларов у американского парламента, необходимых для долгосрочной военной поддержки украинского государства. С этих же денег предполагается пополнить оскудевшие запасы Пентагона. Соответствующая инициатива 46-го президента США будет с наибольшей вероятностью рассмотрена в грядущем декабре. Соответствующими сведениями располагают журналисты Politico.

В качестве своей высокой осведомленности и как примером доказательства авторы публикации разместили файл, принадлежащий бюджетному управлению Белого дома.









И как раз в декабре Конгресс будет рассматривать финансирование американского правительства. И именно это самый удобный момент, чтобы рассмотреть финансирование Украины, оформленное как «дополнительное приложение» к основному документу.

Вместе с тем даже если «секретную просьбу» Байдена в Конгрессе утвердят, как информирует Politico, Украине сильно радоваться нельзя. Потому что 2\3 от запроса пойдёт на пополнение арсеналов армии США.