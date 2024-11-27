Российский "Терминатор"– это гибрид танка и тяжелого БМП.

В ходе локального наступательного маневра БМПТ «Терминатор» в единой атаке, устремившись к позициям украинских военных вместе с двумя российскими ОБТ Т-80БВ в ходе скоординированных действий, разрушила опорный пункт одного из украинских подразделений. Сражение за фортифицированный очаг украинской обороны состоялось на кураховском операционном направлении.

Как рассказали в отечественном оборонном ведомстве, российские аэроразведчики ЮГВ смогли при помощи БПЛА найти замаскированные и хорошо укрепленные позиции ВСУ, спрятанные в одном из лесов вблизи Курахово. После координаты очага украинского сопротивления передали наземным силам ВС России.









На миссию по уничтожению обнаруженного взводного опорного пункта выступила сводная бронегруппа и пехотные штурмовики российской армии.

В момент сближения на дистанции эффективного огня начался ураганный обстрел позиций ВСУ. Во время внезапной атаки использовались выстрелы из автоматических гранатомётов и боеприпасы 30-мм автоматических орудий, снаряженные осколочно-фугасными зарядами. Плотно выполненный огневой налёт позволил российской пехоте приблизиться максимально близко и довершить разгром украинских позиций.





В момент отхода после выполненного боевого задания по российской стороне ВСУ произвели обстрел из крупноствольной артиллерии. Но ответный удар позволил грамотно уйти из-под удара и выйти к своим позициям.

А мы напомним, что часть украинского гарнизона города Курахово уже начала отход из сформированного полуокружения.