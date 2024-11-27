Спрятанные под теплозащитным кожухом датчики фиксировали в режиме записи скоростные и технические характеристики ракеты.

Российский баллистический боеприпас, атаковавший днепропетровский «Южмаш» ночью 21 ноября, был снаряжен, говоря языком военных, инертной ударной частью. Что в переводе на обычный язык обозначает удар, выполненный по объекту украинского ВПК, самоприцеливающимися блоками без взрывчатого вещества. Информацией о том, что разрушения сразу нескольких цехов огромнейшего заводского пространства «Южмаша» были причинены обычными стальными болванками, поделились американские корреспонденты Reuters, сумевшие найти возможность встретиться с высокопоставленными чиновниками из украинского правительства. О чём пишет украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

Так репортёры узнали, что БЧ «Орешника» с наибольшей вероятностью представляла собой макетные образцы, ущерб от которых оказался не сильно больше математического нуля.

Второй источник зарубежных журналистов добавил, что то, что прилетело на прошлой неделе по цехам «Южмаша», не представляло собой вещество, способное к взрыву.

Опрошенные же редакцией зарубежного ИА иностранные ракетные и оружейные эксперты пояснили, что под теплозащитным кожухом головной части максимум, что было спрятано, так это сеть приборных модулей, анализировавших в реальном времени вплоть до столкновения со стенами «Южмаша», скоростные и полётные характеристики «Орешника», чем оказали заметную помощь российским инженерам-конструкторам, получившим после атаки все контрольные данные.





Подытожили работники западной прессы собственный материал тем, что удар 21 ноября на самом деле был предназначен послужить не в качестве удара, а в качестве послания коллективному Западу, как ответ на удары Украиной дальнобойными высокоточными боеприпасами производства США и Британии по российским землям.