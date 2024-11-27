Лучше бы американское правительство придумало как уменьшить гигантский госдолг США.

США и союзные им страны находятся в финальной стадии отправки 50 млрд. долларов украинскому государству из российских финансовых активов, замороженных в начале российской спецоперации. Соответствующей информацией поделился пока ещё действующий руководитель Госдепа Энтони Блинкен.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что процесс пока ещё не закончен, но он финализируется. В конце процесса, 50 млрд. долларов российского государства напрямую отправятся с целью поддержки Украины в казну Киева.

По подсчитанным сведениям, на территории государств, представляющих G7, ЕС и Австралии, под постоянным санкционным давлением находится 260 млрд. евро. 80% всей суммы находится под территориальной юрисдикцией ЕС. Вместе с тем на Украине не слишком довольны решением Белого дома. По словам Зеленского, Украина должна получить не только замороженную прибыль от российских активов, но и сами активы.

По словам российского общенационального лидера Владимира Путина, то что происходит с замороженными активами Центрального банка РФ в европейских странах и Штатах, это есть прямое воровство. И как заверил президент России, ответ на противоправные действия зарубежных оппонентов будет дан.