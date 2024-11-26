Если украинская армия успешно не контратакует, то кажется слишком жарко грядущей зимой будет уже не только в Запорожской и Днепропетровской областях.

Рейдовая группа российской армии сумела не только переправиться и закрепиться на противоположном берегу Оскола, но и заметно расширила удерживаемый плацдарм. Успехи штурмовиков РФ севернее Купянска прокомментировали OSINT-аналитики сетевого украинского ресурса Deep State.

Эксперты ТГ-канала, непосредственно аффилированные с украинским ГУР, отметили, что за сутки бойцы ВС РФ не только не потеряли позиции в битве у реки, но и захватили новые участки украинской обороны, расширив прибрежную зону контроля на 1 километр.

Сам же речной массив Оскола, протекающий через городскую агломерацию Купянска, делит последний на две половины.









О том, что Оскол был форсирован российскими силами, ранее сообщали военкоры. Группа речных десантников пересекла относительно неширокий Оскол на лодочных суднах, после чего достаточно быстро организовала пункт обороны прямо на берегу.

Тем временем не до выбивания окопавшихся воинов РФ украинской группировке, рассредоточенной между Купянском и Сеньково. Все они оказались в эпицентре огневого мешка.

И как проинформировали те же военкоры, прямо сейчас в украинском Генштабе пытаются угадать направление главного удара ВС РФ, действующего в довольно активной манере сразу на 20 операционных направлениях. Но основные битвы разворачиваются в направлении Курахово и сражении за Великую Новосёлку. Взятие которой открывает наступательные перспективы на Запорожскую и Днепропетровскую области, что отмечают как российские, так и западные военные эксперты.