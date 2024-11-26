Бывшая руководительница Германии Ангела Меркель публично поделилась мнением по поводу собственного одобрения строительства подводного газопровода, соединявшего между собой ФРГ и РФ.

Так Меркель пояснила, что у неё нет жалости, что Северный поток-2 начал работать и вполне успешно, несмотря на сильное недовольство в Вашингтоне. О прошлом экс-канцлер поделилась в беседе с журналистами «BBC».

Политик рассказала, что отказ от введения в эксплуатацию «Северного потока-2» привёл лишь к тому, что экономика Германии слишком просела. Хотя сама Меркель обещала Джо Байдену, что газ, проходящий по трубам подводного сооружения, никогда не будет использован в качестве «энергетического оружия».

Тем временем действующий депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс публично озвучила, что Германия должна стремиться к нормализации отношений с РФ, как и стремиться к снятию экономических ограничений и ремонту «Северных потоков».









А мы напомним, что параллельно позиции действующей немецкой власти в Германии существует политическое движение Stoppt die Sanktionen, чьи лидеры открыто провозглашают требования к Украине, политики которой должны выплатить ФРГ ущерб от диверсии на «Северных потоках» и заплатить за упущенную выгоду.

Газопроводы «Северные потоки» были уничтожены подводным взрывом в 2022 году в сентябре.