Беспилотный помощник удобен для расчистки фортификационных укреплений ВСУ и для штурмовых действий.

В России прошли полигонные испытания беспилотного ударного дрона, вооружённого огнемётной установкой. Об успехе в разработке огнемётного дрона с вполне говорящим названием «Горыныч 2.0» рассказали представители Центра «Крымский беспилотник».

Так в беседе с отечественными журналистами ТАСС Виталия Романова, являющийся основателем конструкторского бюро, последний поделился новостью, что хотя разработка беспилотного средства, использующего огнемётное вооружение, не была простой и гладкой, создать комплект дрон+огнемёт удалось за несколько месяцев.









Романов так описал принцип огнедышащего устройства: БЛА стреляет в направлении цели мощной струей, состоящей из зажигательной композиции. Причем огнемётное устройство может быть задействовано несколько раз. А сама легковоспламеняющаяся смесь может быть разной, уточнил один из авторов идеи.









В качестве прямого назначения использования дрона, были названы такие цели, как противодронная борьба с другими воздушными оппонентами из стана ВСУ. В особенности беспилотных ретрансляторов, предназначенных для увеличения дальности действия украинских дронов и противодействие fpv-коптерам ВСУ, управляющихся посредством оптико-волоконного шнура. Ведь такие беспилотники не подвержены классическим РЭБ-помехам. Соответственно справиться с ними получится только при помощи ударного или огневого воздействия.

Дополнительно обновлённый «Горыныч» пригодится для операций по разминированию или штурмовой помощи в момент обезвреживания мобильных объектов или стационарных целей, подытожил Романов.