Не рой яму другому, а то сам в ней попадёшь.

Как только российская СВО на Украине завершится, множество нелегального оружия, в том числе и тяжелого ручного вооружения, таких как противотанковые комплексы и зенитные ракетные установки, могут оказаться в соседнем Евросоюзе. О таких мрачных перспективах стало известно американским корреспондентам Bloomberg.

По словам иностранных журналистов, такой вероятный исход событий вызвал переполох в стане местных разведслужб, считающих, что пора большинству европейских стран уже сейчас быть готовыми к такому негативному, но очень вероятному сценарию. Ведь в Европу попадёт не только само оружие, но и люди, которые умеют им пользоваться и достаточно хорошо. Под такими опытными специалистами репортёры подразумевают самих украинских военных.









Ранее подобная публикация выходила в финской прессе, где местные правоохранители встревожены всплеском деятельности местных же контрабандистов, в массовом порядке приступивших к завозу оружия с Украины на территорию страны-члена ЕС.

По информации от украинских масс-медиа, начиная с 24 февраля 2022 года у украинской армии было украдено порядка 270 тыс. единиц вооружений. А вот по неофициальным данным, поступившим от западных и украинских аналитиков, таких единиц могло быть около 5 млн.