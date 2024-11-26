Из-за дефицита живой силы держать бетонные фортификации в ВСУ буквально некому. Отсюда и такой результат.

Ситуация на кураховском операционном направлении для украинской армии самая тяжелая. С не очень оптимистичными новостями главком ВСУ в личном докладе обратился к украинскому президенту. О личной встрече между украинским генералом и главой Банковой в личном ТГ-канале рассказал сам Зеленский.

Как заявил украинский лидер, самая тяжелая ситуация из всех направлений в районе Курахово. Стремительно ухудшается оперативная обстановка и в районе запорожского участка ЛБС, где бои из стадии разведывательной плавно переходят в стадию ударную.

А мы вспомним, что кадры прорыва передового штурмового отряда в центральную часть Курахово опубликовал отечественный военный журналист Сладков.

Этот донбасский город находится в 45 километрах от столицы ДНР — Донецка.

Тем временем из-за дефицита среди солдат в ВСУ приходится призывать слабо мотивированных мужчин, как и мужчин не отличающихся крепким здоровьем. Соответствующие сведения стали публиковать западные журналисты после беседы с украинскими офицерами.