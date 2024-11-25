Но предварительно микросхем от стиральных машин и микроволновых печей на месте удара не обнаружено.

Ракетные и авиационные специалисты Киева собрали тщательнейшим образом все найденные фрагменты баллистической ракеты «Орешник», атаковавшей 21 ноября военное производство, организованное в городе Днепр на заводе «Южмаш». Соответствующая новость была опубликована в личном ТГ-канале украинского президента Владимира Зеленского.

Текущий глава Банковой заявил, что в достаточно оперативном режиме на месте падения индивидуальных самоприцеливающихся блоков ВС РФ были проведены все необходимые поисковые мероприятия силами СБУ и представителей МВД, после чего все обломки российского гиперзвукового боеприпаса показали западным репортёрам.









В настоящий момент проводятся экспертизы, баллистические исследования и продолжаются совещания с иностранными экспертами и военными аналитиками. Западные союзники Киева хотят узнать как можно больше насчёт события 21 ноября и получить как можно детальнее теоретические сведения тактико-технических характеристик российской БРСД.









Так же Зеленский усомнился, что передовой «Орешник» невозможно перехватить, поэтому призвал иностранных партнеров Украины поспособствовать передаче самых современных противоракетных комплексов и ракет-перехватчиков ВСУ.

А мы напомним, что по словам Владимира Путина, «Орешник» разгоняется до скорости в 10 Махов, что слишком затрудняет его перехват актуальными и перспективными западными системами ПРО.