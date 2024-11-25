Намек понят – "Орешник" тоже не направлен в чистое поле рядом с Вашингтоном.

Джо Байден, как президент США, разрешивший использовать дальнобойные американские боеприпасы ракетного типа в глубину российских территорий, не преследовал целью ударить боеприпасами типа ATACMS по Москве и Санкт-Петербургу.

Такую оправдывающую риторику в сторону уходящего 82-летнего президента в беседе журналистами канала Fox News озвучил действующий парламентарий американского Конгресса Майк Уолтц.

Представитель Флориды рассказал, что хотя высокоточные боеголовки, запускаемые при помощи M270 MLRS и M142 HIMARS, не направлены в сторону российских столиц, всё равно это не то самое решение, которое было необходимо принять Байдену перед своим уходом на политическую пенсию. Теперь та самая эскалация, которую умело избегал весь свой срок уходящий президент, «снова на коне».

А мы напомним нашим читателям, что ATACMS представляют собой головные части наземных ракетных комплексов мобильного назначения, запускаемые с гусеничных или колёсных самодвижущихся платформ. Сами ракеты имеют разную дальность и разное боевое оснащение: от классических осколочно-фугасных и кассетных суббоеприпасов, до оснащения тяжелой проникающей частью, предназначенной для поражения подземных бункеров. И в зависимости от модификации ракет, самые дальнобойные варианты способны пролететь 300 километров. Боеприпас относится к ракетам с баллистической траекторией полёта.

Ракеты ATACMS, несмотря на их высокую эффективность и точность, обладают определёнными слабостями, которые могут повлиять на их использование в боевых операциях против конкурентного вооруженного оппонента, под которым мы подразумеваем армию РФ. 300 километров – это не настолько хорошо, чтобы дотянуться до российских самолётов, а вместе с тем пусковые установки ВСУ становятся куда ближе для отечественных атак в момент своего непосредственного боевого развертывания рядом с ЛБС.