Новое поколение украинских БПЛА оснащается оптико-волоконным кабелем. Поэтому кинетический перехват - единственный рабочий способ.

В России прошли испытания отечественного портативного перехватчика дронов, представляющего собой ручную установку. Как рассказали авторы ТГ-канала «Живов Z», новый комплекс представляет собой зенитно-электроракетную установку, выстреливающему боеприпас в направлении враждебного дрона, реагирующий на теплоконтрастность воздушной беспилотной цели – всё благодаря оснащению тепловизионной ГН.

Как указывается в публикации, российские солдаты в комплекте поставки получат сам перехватчик под названием «Молот» и пусковой тубус. Весь комплекс – многоразовый.

И что наиболее вызывает интерес, так это сам перехватчик. Потому что в модуль интегрирован «умный» тепловизионный датчик, наводящийся на цель, излучающую тепло без помощи человеческого оператора – последнему нужно лишь в самом начале навестись на цель. Дальше устройство распознает цель и будет удерживать её в прицеле вплоть до поражения.

Сообщается, что дрон-нарушитель воздушного пространства может быть уничтожен двумя различными принципами – кинетическим ударом, либо подрывом осколочно-фугасного оснащения установленного БЧ.

Сам перехватчик разгоняется до скорости 180 км/ч, уничтожая большие БПЛА на расстоянии до 1000 метров. Мелкие fpv-коптеры поражаются на дистанции до 350 метров.

На испытаниях «Молот» поразил воздушную цель, двигающуюся на скорости в 80 км/ч в высотном коридоре до 200 метров. С момента выстрела до момента обезвреживания прошло примерно 5 секунд. Демонстрационная цель была перехвачена кинетическим ударом.