Украинский Генштаб не угадал направление главного удара ВС России.

Несмотря на очевидную важность для украинского командования обороны Великой Новосёлки, сделать что-либо со стремительным продвижением российской армии к населённому пункту генералы ВСУ не могут.

Так ТГ-канал «Осведомитель» пишет о появлении первых штурмовых групп 5-го гв. Отряда танковой бригады вплотную с поселением.

Подразделение армейской группы «Восток» продолжает закрепление на новых позициях и уже разрабатывает план дальнейшего движения вперёд с последующим рассечением или оттеснением сил обороняющейся группировки ВСУ.

Причем сдержать стремительный рывок российской штурмовой пехоты у украинских солдат не получается: в атаке задействованы не только наземные силы, но и оперативно-тактическая авиация ВКС, поддерживающая плотным огнём наступающих вместе с прикрытием выстрелов РСЗО и крупноствольной артиллерии РФ.

И как указали в «Военной хронике», не слишком много дней успешной обороны для командования ВСУ отводят и независимые западные аналитики, утверждающие, что предпосылок для стабилизации положения украинских военных, удерживающих населённый пункт, абсолютно не просматривается.

В случае, если оборона Новой Новосёлки со стороны ВСУ быстро обрушится, точно такой же провал оборонительных действий украинских бойцов ожидает в битве за широкий участок рядом с запорожским Ореховым.

А мы напомним, что элитные ударные резервы, которые хотя бы на время могли бы исправить ситуацию в районе крупного российского прорыва, скованы в курском приграничье: здесь ВСУ и отойти без потерь не могут, как и не способны продвинуться вперёд.