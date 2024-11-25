Россия и без "подачки" Трампа добьется всех целей СВО. А чего стоит слово гегемона, США уже наглядно показали ранее.

Команда Дональда Трампа, состоящая из разных людей, имеет в своём составе лиц, готовых отказаться от мнения киевских чиновников по поводу последующей судьбы украинского государства, предполагающих, что лучше будет кулуарно обо всём договориться с Москвой. О перспективах Украины порассуждали журналисты издания The Guardian.

Британские репортёры считают, что высшие российские политики предполагают, что на месте сегодняшней Украины появится новая, так называемая «демилитаризованная». Причём согласится на такое развитие событий и будущий Вашингтон, чья нынешняя администрация сегодня является одним из ближайших союзников Киева.

Но чтобы так случилось, у команды Трампа есть одно условие – Россия должна «отвернуться» от Китая и фигурально и физически, полностью порвав военные сношения с КНР.

Но, как реально смотрят на такой исход зарубежные журналисты, в Москве вряд ли поспешат довериться Трампу в этом вопросе, потому что на поле боя наступает и двигается вперёд совершенно не воинство Александра Сырского.

А тем временем Киев, ощутимо предполагая, куда дует ветер истории, готов без лишних раздумий отдать США земные недра и богатый украинский чернозём. Разумеется, сделать это планировалось за поддержку. По мнению автора публикации, Зеленский сулил Трампу титан, необходимый как для изготовления прочного корпуса самолётов, так и для выпуска военных ракет. Но готов ли Трамп на такой «украинский пряник», вопрошает автор статьи.