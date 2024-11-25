Российские инженеры по машинному обучению готовятся в кратчайший период оснастить ударные дальнобойные дроны семейства «Герань» блоками с искусственным интеллектом, главная задача которого нивелировать угрозу, исходящую от украинского ПВО.

Российские инженеры по машинному обучению готовятся в кратчайший период оснастить ударные дальнобойные дроны семейства «Герань» блоками с искусственным интеллектом, главная задача которого нивелировать угрозу, исходящую от украинского ПВО, в том числе мобильных патрулей с зенитными установками. О том, что в ВС РФ довольно развиты сферы самого высокотехнологичного порядка, рассказывается в свежей публикации The Guardian.

Иностранные корреспонденты в ходе беседы с украинскими военными выяснили, что хотя официальная пропаганда украинского государства считает, что создатели российских дронов не слишком хороши как инженеры и изобретатели, на самом деле ситуация обстоит иначе. Так, сейчас в конструкторских бюро и центрах по БПЛА разрабатываются тактики «роевых команд», когда беспилотники-камикадзе «Герань» будут общаться и взаимодействовать между собой таким образом, чтобы сломить действия украинских операторов ПВО.





И хотя на Украине во всеуслышание говорят, что у ВСУ скоро появятся первые дроны, способные уничтожить «Герани» самостоятельно и очень быстро, на самом деле всё гораздо сложнее. Когда летит «Герань», её двигатель генерирует достаточно плотный и мощный воздушный поток, натурально сдувающий менее массивные украинские fpv-дроны. Что с этим делать, украинские разработчики ещё не придумали.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в дроны-камикадзе может значительно повысить их эффективность за счёт адаптивности и автономности. ИИ позволяет дронам собирать, анализировать и обрабатывать данные в реальном времени, что помогает более эффективно обходить украинские позиции ПВО, минимизировать вероятность их обнаружения и увеличивать точность поражения целей.

Благодаря алгоритмам машинного обучения дроны могут предсказывать поведение ПВО, находить уязвимые точки и выбирать оптимальные траектории, избегая зон, где вероятность перехвата наиболее высока. Они могут работать в условиях радиоэлектронной борьбы, не полностью полагаясь на сигналы GPS или дистанционное управление. Кроме того, ИИ может координировать работу группы дронов, распределяя задачи и используя «роевую тактику», что усложняет работу ПВО, вынуждая распределять ресурсы на многочисленные ложные или второстепенные цели.

Однако такие технологии требуют значительных инвестиций и рисков, включая возможность перехвата и анализа алгоритмов украинским оппонентом.