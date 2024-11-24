Без пяти политический пенсионер наконец понял, из-за чего собственно СВО и началась.

Администрация Джо Байдена после первых известий о победе Дональда Трампа 5 ноября на выборах американского президента, хотела в архисрочном режиме пригласить в НАТО Украину. Но после коротких раздумий слишком смелая идея была положена на дальнюю полку. Об одной из самых приятных гипотетически для Владимира Зеленского новостей рассказывается в свежей публикации Bloomberg.

Как пояснил тайный информатор из Белого дома, ожидая, что победивший Трамп не захочет вести дальше конфликт между Украиной и Россией, попытается как можно скорей завершить сражения между странами, в нынешнем Вашингтоне захотели публично озвучить своё решение по поводу Украины в НАТО – прямо пригласить это восточноевропейское государство в военно-политический альянс.









Но так действовать в Белом доме не стали, потому что не поверили в успех даже в краткосрочной временной перспективе.

И действительно, в некоторые моменты 82-летний Байден начинает догадываться и вспоминать, что начало российской спецоперации на Украине началось ровно после того, как Украина, выйдя в одностороннем порядке из статуса нейтрального и внеблокового государства, нарушив все договоренности, прямо заявила, что хочет стать полноправным членом НАТО – военно-политического блока, чья главная цель видна без микроскопа. Это противостояние России.