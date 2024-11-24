Потому что оружие на Западе выпускают чтобы заработать, а в России – чтобы победить.

Члены НАТО не способны победить РФ в длительном вооружённом противостоянии. О гипотетической невозможности победы участников североатлантического альянса в вооружённой борьбе с Россией в беседе с корреспондентами «Украинской правды» рассказал действующий посол Украины в Великобритании – Валерий Залужный, бывший главком ВСУ, так и не сумевший организовать успешное контрнаступление украинской армии в 2023 году.

Экс-главком рассказал, что оружие НАТО, которое передают Украине, как и то, что непосредственно используют участники военно-политического блока, имеет одну важную уязвимость в сравнении с российским – оно слишком дорогое.

Поэтому чем дольше длится оппонирование России, тем меньше шансов на победу. Потому что существенно масштабировать производство западного вооружения не представляется простой задачей.

Есть и второй пункт, почему НАТО будет трудно добиться победы над ВС РФ. В североатлантическом альянсе не успели или не захотели создать склады с огромным количеством ракетного вооружения и боеприпасов, как и дронов. Совсем иная история с российской армией. У которой, по мнению Залужного, много и ракет, и артиллерии, и снарядов, и разведывательных и ударных БЛА.