Увидеть новейший местный ОБТ приехал лично Ким Чен Ын.

Находящаяся в пучине многолетнего санкционного давления военная промышленность Северной Кореи не надломилась, остановившись в своём развитии, а наоборот, назло всем западным санкциям и методам экономического и политического принуждения, продолжает своё поступательное движение вперёд. И такие слова не являются пустой похвальбой, потому что в столице КНДР – Пхеньяне, состоялось мероприятие под претенциозным названием «Развитие национальной обороны 2024». О важности выставки говорит тот знаменательный факт, что форум вооружений посетил лично Ким Чен Ын.

Согласно сообщениям местных репортёров, гости выставки увидели ракетные платформы и вооружения, комплексы ПВО, установки РСЗО и разномастную флотилию беспилотных аппаратов. А любители танковой техники наконец-то дождались официальной премьеры M2020 – «северокорейской Арматы», как называют обновлённый вариант «Две тысячи двадцатого» западные журналисты.









Если сравнивать ранний и поздний варианты M2020, то новейший образец получил изменённую башню, о чем может засвидетельствовать появление на внешних обводах орудийной установки целой россыпи сенсоров разного назначения. Описания, зачем установлены именно такие датчики и почему они размещены именно на башне с пушкой – нет, но можно предположить, что сделано это для повышения ситуационной осведомленности экипажа ОБТ о пуске в направлении тяжелой гусеничной машины противотанковых управляемых снарядов. Присутствуют на башенной конструкции и антенны – «придатки» северокорейской КАЗ, установленные рядом с пусковыми блоками противоснарядных боеприпасов.

Есть в M2020 и приборные панели, оповещающие командира танка и механика-водителя о замеченной работе лазерных дальномеров оппонента. Данные устройства совмещены с оборудованием, устанавливающим дымовую завесу в случае необходимости. А для борьбы с пехотой и легкобронированными средствами танк оснащен автоматической гранатомётной установкой. Для оппонирования танкам противника, помимо пушки, есть и ПТРК с приданными ракетами.