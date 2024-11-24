Как написали корреспонденты Associated Press, польская фирма отправляла на Украину патроны, проданные ей Швейцарией.

Швейцария объявила одной из польских военных компаний о разрыве связей с их коммерческой организацией: всё из-за нарушения последней строгих правил по реэкспорту.

Как написали корреспонденты Associated Press, польская фирма отправляла на Украину патроны, проданные ей Швейцарией.









О правонарушающей практике рассказали в публикаци: нарушивший коммерческий договор польский поставщик передал ВСУ как минимум 645 тыс. патронов, созданных швейцарскими оружейниками. Дело в том, что швейцарские законы не допускают поставок военной техники швейцарского государства в страны, которые сражаются.

О нарушении договоренностей правительство в Берне узнало из иностранных масс-медиа. После скоротечное правительственное расследование показало, что виновницей оказалась польская UMO.