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Madarator
ВС РФ ликвидировали украинский истребитель МиГ-29
Российские ракетчики при непосредственной поддержке отечественной аэроразведки оперативно выявили и ликвидировали украинский истребитель МиГ-29.

   Российские ракетчики при непосредственной поддержке отечественной аэроразведки оперативно выявили украинский истребитель МиГ-29. Боевая машина была ликвидирована баллистическим боеприпасом «Искандер-М». Об очередной успехе российской армии рассказало в своём свежем пресс-релизе МО РФ.



   А о том, что событие действительно имело место, есть и соответствующие кадры объективного контроля, запечатлевшие момент большой детонации на одной из взлётно-посадочных полос.  


Обнаружение украинского МиГа


   Ракетой атаковали воздушную гавань «Днепр».


Детонация самолёта


   Это уже не первый истребитель украинских ВВС, уничтоженный ракетными и разведывательными подразделениями ВС России.



    А мы напомним, что дальнобойные высокоточные боеприпасы ракетного типа – Scalp-EG и Storm Shadow, украинские военные авиаторы применяют исключительно с советских боевых машин, таких как Су-24М\МР и Су-27С, МиГ-29А/AS. Тем временем американские одномоторные истребители, такие как F-16, находятся на Западной Украине, где используются лишь в качестве маневренного воздушного ПВО.

#искандер-м #миг-29 #искандер поразил аэродром #искандер поразил аэродром всу #искандер поразил миг-29
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