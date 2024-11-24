Российские ракетчики при непосредственной поддержке отечественной аэроразведки оперативно выявили и ликвидировали украинский истребитель МиГ-29.

Российские ракетчики при непосредственной поддержке отечественной аэроразведки оперативно выявили украинский истребитель МиГ-29. Боевая машина была ликвидирована баллистическим боеприпасом «Искандер-М». Об очередной успехе российской армии рассказало в своём свежем пресс-релизе МО РФ.









А о том, что событие действительно имело место, есть и соответствующие кадры объективного контроля, запечатлевшие момент большой детонации на одной из взлётно-посадочных полос.





Обнаружение украинского МиГа





Ракетой атаковали воздушную гавань «Днепр».





Детонация самолёта





Это уже не первый истребитель украинских ВВС, уничтоженный ракетными и разведывательными подразделениями ВС России.









А мы напомним, что дальнобойные высокоточные боеприпасы ракетного типа – Scalp-EG и Storm Shadow, украинские военные авиаторы применяют исключительно с советских боевых машин, таких как Су-24М\МР и Су-27С, МиГ-29А/AS. Тем временем американские одномоторные истребители, такие как F-16, находятся на Западной Украине, где используются лишь в качестве маневренного воздушного ПВО.