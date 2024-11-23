По амбициозным планам Владимира Зеленского, Украина должна производить 3000 баллистических ракет в год – ровно столько, сколько производит весь российский ОПК за 12 месяцев данной номенклатуры управляемых боеприпасов.

Украинские военные инженеры и специалисты по ракетному вооружению в тесной производственной кооперации хотят создать баллистические дальнобойные боеприпасы управляемого характера. По данным американского издания The Wall Street Journal, Киев более чем желает войти в своеобразный «элитный клуб», члены которого могут похвастать собственным производством дальнобойных ракет. Соответствующие сведения получены от чиновницы Анны Гвоздяр, занимающей высокопоставленную должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Автор публикации особо подчеркивает, что разработка такого управляемого вооружения – наиболее сверхсекретна, поэтому за пределами кабинетов высших чиновников Украины о ней мало кто знает. Но очень скоро такие типы ракет будут отправлены в украинскую армию как действующие образцы.





Слишком амбициозные заявления плохо вяжутся с недостаточным финансированием проекта, резюмирует журналист, разобравшийся в программе украинского правительства по производству собственного баллистического вооружения ракетного класса.

Вместе с тем Владимир Зеленский, поставил в одном из своих последних «планов победы», ориентированном на внутреннюю аудиторию, добиться цели производства именно украинских ракет в количестве 3000 единиц за год. А мы отметим, что это будет очень трудно сделать, если превосходящая по своим производственным возможностям и стремительно развертываемым и сейчас промышленным мощностям соседняя Россия, как раз и производит примерно 3000 ракет за один календарный год. По объективным причинам, украинскому государству таких показателей было бы добиться достаточно сложно не то что бы в эпоху идущей СВО, но даже в более ранний период своей истории, когда ВС РФ не наносили в ежедневном режиме удары по объектам украинского ВПК.