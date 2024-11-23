Чем хуже снабжение, тем труднее держать оборону города.

Отечественные штурмовики вплотную продвинулись к асфальтовому шоссе, снабжающему украинский гарнизон Часова Яра и заблокировали важнейшую для ВСУ трассу. Об перерезании логистического маршрута, соединяющего Славянск и Часов Яр, проинформировали корреспондентов ТАСС российские военные.

Один из собеседников агентства рассказал, что непрерывного сообщения между Славянском и Часовым Яром больше нет: теперь украинской группировке, обороняющей Часов Яр, придётся искать иные транспортные альтернативы.









В настоящий момент поддержка группировки ВСУ в Часовом Яру осуществляется с западных флангов городской агломерации, но в отличие от иных фасов обороны города, «Запад» находится под постоянным огневым наблюдением ВС России, регулярно посылающих в сторону украинских позиций тяжелые артиллерийские залпы.

Напомним, что городские агломерации Славянска и Часова Яра находятся друг от друга на расстоянии около 40 км. В настоящий момент Славянск удерживают украинские силовики, но с такими темпами российского продвижения, дело за первым долго не станет.

Про сами бои в черте Часова Яра известно, что часть штурмовиков ВС РФ продвинулись в сторону городской администрации, находящейся в центральной части города-спутника Бахмута (Артёмовска).

Ясно понимая, что дальнейшая ситуация для гарнизона ВСУ будет только ухудшаться, украинский Генштаб пытается уплотнить оборону в округе мелкими группами элитных украинских подразделений.