ВСУ неоткуда взять резервы для изменения ситуации в более лучшую сторону.

Передовые отряды российских штурмовиков пробились сквозь жернова локальных боёв к агломерации Великой Новоселки, находящейся в ДНР. И как пишет украинский ресурс Deep State, аффилированный с главным управлением разведки Украины, для ВСУ на этом конкретном участке наступили «слишком трудные времена». Цитирует украинских OSINT-аналитиков новостной портал «Страна.ua».









Как информирует проукраинский паблик, 22 ноября ВС России провели наступление несколькими штурмовыми группами, двигаясь вдоль асфальтового полотна из взятого под контроль ранее населённого пункта Шахтёрское. Второй очаг российского наступления был отмечен из н.п. Золотая Нива, когда бронеколонна, сопровождающая отечественную штурмовую пехоту, сумела высадить ударную группу восточнее сооружения «ангары» невдалеке от Великой Новосёловки. Так же к точке успешного прорыва высадили ещё одну группу внешнего резервного обеспечения с иного оперативного направления ВС РФ.









И как резюмировали аналитики Deep State, украинская оборона в черте Великой Новоселовки оказалась донельзя «перфорированной». Причем этот момент тонко почувствовали отечественные офицеры, сумевшие в быстром режиме организовать переброску дополнительную команду штурмовых пехотинцев. Ранее эксперты DP думали, что переброшенные сюда группы, планировалось российским командованием использовать во время потенциальных боёв в направлении Разлива.









А тем временем украинскому Генштабу не позавидуешь: потому что свободных резервов ВСУ для отражения локального кризиса украинской армии под Великой Новоселовкой нет вообще – острый оперативный кризис подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского ощущают и на других участках ЛБС.