Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
FAZ: Бундесвер разработал секретный план по подготовке ФРГ к вооружённому конфликту с Россией
В объёмном документе содержится 1000 страниц.

   Военные Германии создали 1000-страничный документ секретного назначения, в котором высшим немецким политикам объясняется, как ФРГ должна подготовиться к крупномасштабному конфликту с РФ. Об «оперативном плане Германии» в своей публикации рассказывают корреспонденты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

   Авторы статьи указывают, что большинство страниц в объемном файле носят статус закрытой информации. Но некоторые сведения стали известны. Так немецкие генералы перечисляют, какие сооружения или объекты должны получить особую охрану – всё из-за высокого военного значения.

  Так указывается, что через германские земли поближе к границе с РФ должны быть переправлены от нескольких десятков и до нескольких сотен тысяч солдат и офицеров НАТО.

   Помимо подготовки военных, начались соответствующие мероприятия и среди сугубо обычных гражданских. Так представители теробороны Гамбурга обратились к местным предпринимателям, которые должны заняться водительской подготовкой собственных рабочих, долженствующих получить навыки вождения грузовых авто, как и иметь на складах запас дизель-генераторов – на случай военного кризиса.

   Ранее о том, что немецкие военные должны «находиться в тонусе», рассказали репортёры Bild, якобы сумевшие ознакомиться с закрытой информацией бундесвера, в которой указывается, что скоро может возникнуть конфликт между Россией и НАТО, к которому немецкая армия должна быть готова.

#германия #германия и россия
+
Написать комментарий (0)
Согласно опросу немецкого СМИ, 61% жителей Германии выступает против поставок Украине Taurus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
37
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
8
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
4
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Власти США согласовали выделение $1,5 млрд субсидий для GlobalFoundries
1
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
+
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
2
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Эксперты советуют не покупать iPhone сейчас, а подождать следующего года
2
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
20
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
5
Эксперты спрогнозировали, когда биткоин достигнет ключевой отметки в $100 000
+

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
58
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
104
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
63
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
38
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Мефодий
16:50
очень интересно, жалко только что это всё звездёшь
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Vito Vago
16:48
Ты не прав. Я стрельбой занимался (мелкашка); разница между просто ПАТРОНОМИ и Специальными есть. Там порох отмерян, пуля сбалансирована итд.
Российские биатлонисты испытывают сложности из-за нехватки качественных патронов
Бахтиер Кудратуллаев
16:48
нет. Вова огонь тоже неплохо боярышника унижал. вообщем боярышник был грушей для битья
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:47
Обоим давал. Получается ты и в попу ас и в пысю ас?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Бахтиер Кудратуллаев
16:47
я их тогда двоих угоманивал.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:45
а ты был между ними в тройничке?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
cypher1999
16:45
А я не стал играть в это. Не буду поддерживать террористов.
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Vito Vago
16:45
Я вообще НЕ понимаю, как в биатлоне можно не прийти первым имея винтовку.
Российские биатлонисты испытывают сложности из-за нехватки качественных патронов
Бахтиер Кудратуллаев
16:45
он ушёл как сокрушил якобы непобедимого боярышника. ему стало тут скучно и он перестал тут сидеть.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Мефодий
16:44
А где этот вежливый?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем