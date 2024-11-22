В объёмном документе содержится 1000 страниц.

Военные Германии создали 1000-страничный документ секретного назначения, в котором высшим немецким политикам объясняется, как ФРГ должна подготовиться к крупномасштабному конфликту с РФ. Об «оперативном плане Германии» в своей публикации рассказывают корреспонденты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авторы статьи указывают, что большинство страниц в объемном файле носят статус закрытой информации. Но некоторые сведения стали известны. Так немецкие генералы перечисляют, какие сооружения или объекты должны получить особую охрану – всё из-за высокого военного значения.

Так указывается, что через германские земли поближе к границе с РФ должны быть переправлены от нескольких десятков и до нескольких сотен тысяч солдат и офицеров НАТО.

Помимо подготовки военных, начались соответствующие мероприятия и среди сугубо обычных гражданских. Так представители теробороны Гамбурга обратились к местным предпринимателям, которые должны заняться водительской подготовкой собственных рабочих, долженствующих получить навыки вождения грузовых авто, как и иметь на складах запас дизель-генераторов – на случай военного кризиса.

Ранее о том, что немецкие военные должны «находиться в тонусе», рассказали репортёры Bild, якобы сумевшие ознакомиться с закрытой информацией бундесвера, в которой указывается, что скоро может возникнуть конфликт между Россией и НАТО, к которому немецкая армия должна быть готова.