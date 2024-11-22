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Журналист Лайонс заявил о тревожной обстановке в Киеве из-за угрозы ракетного удара со стороны РФ
Боеприпас "Орешник" трудно увидеть на радарах, а об эффективном перехвате речь вообще не идёт.

   В Киеве продемонстрировали сильное волнение на фоне угрозы ракетных ответов со стороны российских ВС. О не слишком приподнятом настроении украинских высших элит для канала ABC News рассказал австралийский репортёр Джон Лайонс.

   Корреспондент отметил заметное волнение как среди высокопоставленных властных функционеров на Украине, так и среди военнослужащих ВСУ в зоне передовых позиций.

   Как подчеркнул Джонсон, американская разведка узнала о планируемой крупной атаке российских ракетных средств, позже эти сведения были доведены до украинских высших чиновников. И уже позже всех украинские жители лично от Владимира Зеленского услышали трудновыполнимое пожелание, в котором украинский президент просил не поддаваться украинских граждан упадку духа и мрачному настроению – всё из-за потенциальных ракетных налётов ВС РФ.

   Не менее ухудшился сон и спокойствие у европейских союзников Киева, в особенности британских бюрократов, решивших вместо публичной демонстрации своей «храбрости» выбрать путь осторожности, и как можно больше следить за сказанным, сознательно дистанцируясь от Владимира Зеленского.

   Владимир Путин буквально на днях утвердил обновлённую ядерную доктрину РФ, чем буквально намекнул внешнеполитическим оппонентам России, что шутки уже закончились. Джонсон так же напомнил ЕС, что у РФ куда больше носителей ядерного оружия, как и собственно БЧ, чем у любого другого государства в мире, опережая по этому показателю и США.

   А мы напомним, что 20 ноября как минимум четыре иностранных посольства западных союзников Украины рассказали о временной паузе в их нормальной работе на территории города Киев.

#россия #украина #эскалация #эскалация конфликта #эскалация напряженности
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