А кучно-то как пошло после сегодняшнего "Орешника" и последующего экстренного выступления Владимира Путина.

Доля немецких граждан, которые категорически против гипотетических поставок управляемых авиационных боеприпасов Taurus Украине, способных поражать военные цели на максимальном расстоянии в 500 километров, соответствует 61%. О массовой доле несогласных с вероятной эскалацией германского правительства в межгосударственных отношениях с Россией, свидетельствует свежий опрос сетевого ресурса Deutschlandtrend. Об этом рассказывает редакционная коллегия украинского портала «Страна.ua».

А на территории, которая раньше была таким государством как ГДР, против передачи крылатых малозаметных ракет Taurus Украине выступают 76% опрошенных взрослых немцев.

Лишь только 27% всех германских жителей согласны на отправку украинской армии ракет класса «воздух-земля», полётное задание которых заключается в ударах по военным объектам, размещенным на территории России. 3% от опрошенных согласны на передачу таких КР Украине, но без права использовать «Таурус» при ударах в глубину российского государства.

Как резюмируется в опросе, с марта 2024 года число сторонников, как и противников передачи Taurus ВСУ, не изменилось.