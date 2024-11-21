Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Согласно опросу немецкого СМИ, 61% жителей Германии выступает против поставок Украине Taurus
А кучно-то как пошло после сегодняшнего "Орешника" и последующего экстренного выступления Владимира Путина.

   Доля немецких граждан, которые категорически против гипотетических поставок управляемых авиационных боеприпасов Taurus Украине, способных поражать военные цели на максимальном расстоянии в 500 километров, соответствует 61%. О массовой доле несогласных с вероятной эскалацией германского правительства в межгосударственных отношениях с Россией, свидетельствует свежий опрос сетевого ресурса Deutschlandtrend. Об этом рассказывает редакционная коллегия украинского портала «Страна.ua».

   А на территории, которая раньше была таким государством как ГДР, против передачи крылатых малозаметных ракет Taurus Украине выступают 76% опрошенных взрослых немцев.

   Лишь только 27% всех германских жителей согласны на отправку украинской армии ракет класса «воздух-земля», полётное задание которых заключается в ударах по военным объектам, размещенным на территории России. 3% от опрошенных согласны на передачу таких КР Украине, но без права использовать «Таурус» при ударах в глубину российского государства.

   Как резюмируется в опросе, с марта 2024 года число сторонников, как и противников передачи Taurus ВСУ, не изменилось.

#германия #инопресса #taurus #германия и россия #deutschlandtrend
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
21
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
3
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
1
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
5
Опубликован список 50 устройств Galaxy, претендующих на обновление One UI 7
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
20
EA готовит самую масштабную Battlefield в истории
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
49
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
20
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
40
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
55
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
54
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
13
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
2
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Suslic
00:19
Ну иди поиграй в родную The Day Before. Она-то точно шедевр недооцененный.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Подарочек
00:18
Какая в укро-сегменте таинственная тишина стоит. Случилось чего?
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
Эдуард Кузнецов
00:16
Поиграл немного, дошел до бункера, артефакт подобрал, кровососа замочил, вышел, глянул средний фпс в драйвере-76,4. Все настройки в игре-эпик, костыли отключены, драйвер на качестве. Графон супер. Да,...
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Станислав Лушков
00:15
Помню 1ю часть. 2я часть такая же муть...
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
DonCarleone
00:11
по сша и Сармат не жалко
Пуск российской баллистической ракеты не изменит политику США в отношении Украины — Белый дом
DonCarleone
00:10
заявили в сша, а сами наложили кирпичей в кулуарах)))) байдену импичмент грозит
Пуск российской баллистической ракеты не изменит политику США в отношении Украины — Белый дом
Юрий Лесников
00:08
Согласен, что amd с нуля сейчас профитнее брать. Но я брал, когда ещё 3d не было и тогда и даже сейчас это имба. И там прирост нифига не 15% от разгона ) чтоб ты понимал, у меня видеокарта 6900xt и 10...
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
DonCarleone
00:08
этого дурака ещё весной надо было убирать, неужели все жители сша не видят куда он ведёт страну
Журналист Гринвальд: решение Байдена по ракетам ATACMS может привести к вынесению ему импичмента
Эдуард Кузнецов
00:06
Минусы дебилов это плюсы)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Юрий Лесников
00:05
B660 moortal max. В своё время брал за 14. Могу ошибаться, но вроде лучшая материнка для разгона по шине. И любой проц на 1700 сокете спокойно вывезет.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем