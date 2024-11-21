Сегодня были атакованы одной ракетой, оснащенной сразу несколькими управляемыми боевыми блоками, военные производства ВСУ на днепропетровском "Южмаше".

Военный журналист и эксперт Юрий Подоляка в личном ТГ-канале прокомментировал информацию о том, что вооружённые силы РФ впервые выполнили ракетную атаку по украинским территориям баллистическим боеприпасом «Рубеж-26».

По информации блогера, украинские масс-медиа написали, что российская армия осуществила ракетный пуск из позиционного района «Капустин Яр». Боеприпас, вылетевший из Астраханской области, достиг периметра производственных цехов «Южмаша», находящегося в городе Днепр, всего за 5 минут.

В командовании ВСУ выпустили свой собственный комментарий, указавший на то, что баллистический боеприпас начал свой старт с российского астраханского региона.

Прокомментировали событие и корреспонденты британской The Guardian, выразившие мнение, что это может быть первый случай в мире запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

В Кремле устами официального представителя российского президента Дмитрия Пескова ответили, что пока что комментариев по событию 21 ноября не будет, где якобы утверждалось о пуске в направлении Украины межконтинентального управляемого боеприпаса.

Тем временем Пескова понять можно, потому что с технической точки зрения ракетный боеприпас, преодолевший сопротивление украинского ПВО, размещенного в плотном позиционном районе вокруг города Днепропетровск, не обязательно должен быть именно ракетой типа МБР. Такое способна сделать и другая баллистическая ракета, например «Искандер». С точно такими же мыслями вышли и сегодняшние передовицы западной прессы, в том числе BBC, CBS, ABC и NBC. О чем информирует своих читателей украинский ресурс «Страна.ua».