Не будет необходимого количества сил у Украины и через год и через два.

Наблюдая, как развивается ситуация на передовых позициях, где сразу на нескольких операционных направлениях российские ВС добиваются ощутимых успехов в динамике своего продвижения, американские журналисты решили взять интервью у украинского президента по поводу происходящего.

Так Владимир Зеленский, отвечая на вопросы Fox News, признал, что действующая украинская армия не в силах при текущем уровне собственного развития показать, что в боях сможет добиться возвращения тех самых границ 1991 года, о которых с завидным постоянством напоминают высокопоставленные украинские чиновники.

По Зеленскому, Украина не готова пожертвовать ещё несколькими десятками тысяч солдат и офицеров, чтобы Крым снова стал украинским. Единственный способ вернуть хотя бы гипотетически в состав украинского государства крымский полуостров – это дипломатический путь.

Зеленский в журналистской беседе поделился собственным мнением и по поводу того, что будет, если Белый дом перестанет поддерживать Украину. По словам украинского президента, Украина сразу не сдастся и будет продолжать противостоять армии РФ дальше. Но определенно проиграет после прекращения американской поддержки.

А мы напомним, что Украина проиграет, что с поддержкой Штатов, что без. Просто в последнем случае это будет быстрее. Объективных причин, почему ВСУ должны вдруг победить Россию на поле боя, к ноябрю 2024 года по-прежнему нет. Киев упустил свой шанс на «боевую ничью» ещё во время Стамбульских встреч.