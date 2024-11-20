Передаст ли Пентагон следующую партию, и сам готовящийся к потенциальной битве за Тайвань с Китаем, вопрос риторический.

Как только вышла публикация The New York Times об одобрении уходящим президентом США – 82-летним Джо Байденом на глубинные удары по территории РФ американским оружием, которое используется в качестве боеприпасов для мобильных пусковых платформ M142 HIMARS и M270 MLRS, украинская армия использовала ATACMS для ударов по Брянской области. Но тот самый «театральный сезон» использования баллистических ракет для украинской армии может спустя короткий промежуток времени прекратиться. Всему виной по информации корреспондентов американского Forbes – слишком малый запас данных тактических управляемых боеприпасов в распоряжении украинского Генштаба.

Так после беседы с осведомленным источником из Пентагона Украина во время двух тайных передач получила порядка 50 управляемых дальнобойных ракет. Достоверно известно о как минимум 8 пусках, где редко запускалась лишь одна единица ракетного боеприпаса. Следовательно, у ВСУ не так много потенциальных запасов ATACMS. Впрочем, не так их много и у самих США. По некоторым данным таких ракет в арсеналах американской армии содержится около нескольких сотен.









Вместе с тем согласно публикациям уже независимых военных экспертов, в Вашингтоне после трудной беседы с Пентагоном наконец поняли, что сверхщедро содержать украинскую армию не стоит, оставляя тем самым нужды собственной армии на вторых ролях. А ведь Штатам могут понадобиться буквально тысячи дальнобойных управляемых ракет, в случае, если битва за Тайвань из гипотетической перейдет в стадию суровой реальности. В этом случае интересы Украины по части ракет должны отойти даже не на второй, а на десятый план для американского правительства.