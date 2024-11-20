Пентагону стоит как можно быстрей думать о поддержке Киева, а быстрей готовиться к предполагаемой битве за Тайвань.

Американская армия находится в зоне высокого риска остаться без запаса зенитных боеприпасов управляемого класса, необходимых для снаряжения пусковых установок ЗРК Patriot и не только их. Всему виной большая нужда в таких ракетах действующих армий Израиля и Украины, территория которых постоянно подвергается воздушным атакам, отчего ВСУ и ЦАХАЛ постоянно нуждаются в свежем пополнении управляемых зенитных боеприпасов.

О скептицизме в отношении достаточного запаса зенитных снарядов американских ВС рассказал действующий адмирал ВМФ США Сэмюэль Папаро.





Ракета ATACMS, сбитая одной из ракет-перехватчиков российской армии





В своём интервью для The War Zone руководитель Индо-Тихоокеанского командования военного флота рассказал, что из-за украино-российского конфликта Штатам приходится изымать дефицитные ракеты комплексов «Патриот» и передавать их украинской армии, что довольно пагубно сказывается на собственной боеготовности американской армии в случае потенциального конфликта на одном из крупных театров боевых действий. Измываются с военных арсеналов США и другие типы зенитных ракет, как сухопутного, так и морского базирования.

Так Украина и Израиль вместе получили больше количество ракет-перехватчиков SM-2, SM-3, SM-6, AIM-9, AIM-120, MIM-104F PAC-3MSE, MIM-104D.

По мнению высокопоставленного военного, всё, что нужно сделать Вашингтону прямо сейчас, это не смотреть всё время в сторону Украины и частично Израиля, а быть готовыми поддержать Тайвань в его скором гипотетическом конфликте с КНР, что куда более важно, что поддержка хиреющей на глазах украинской армии и не сумевшей добиться военных целей армии Израиля.